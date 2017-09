Der 29-jährige Randalierer attackierte auf die Wiener Polizisten mit Schlägen. - © APA (Sujet)

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 30-Jährige an einem Imbiss-Stand am Gürtel in der Wiener Josefstadt attackiert. Ein Mann schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, zerriss sein Hemd, zerschlug eine Scheibe und verletzte anschließend noch einen Polizisten.