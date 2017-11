27-Jährige von Wiener Straßenbahn-Linie 43 erfasst

Zu dem Unfall kam es gegen 16.45 Uhr, als der 32-jährige Straßenbahnfahrer mit seiner Garnitur in die Haltestelle Alser Straße einfahren wollte. Er war mit der Straßenbahn-Linie 43 in der Jörgerstraße auf Höhe des Hernalser Gürtels in Fahrtrichtung Schottentor unterwegs, als die 27-Jährige unmittelbar vor der herannahenden Straßenbahn die Gleise betrat. Trotz Notbremsung kam es zu einer Kollision und die Frau kam zu Sturz. Die 27-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt, in ein Krankenhaus gebracht und im Laufe des Tages in häusliche Pflege entlassen. Der Lenker und die Passagiere der Straßenbahn blieben unverletzt.

(Red.)