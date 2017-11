26-jähriger auf offener Straße in Wien-Brigittenau erschossen: Mordprozess

Ein Mordprozess findet am Montag statt - © APA (Sujet)

Am heutigen Montag muss sich ein 28-Jähriger vor einem Schwurgericht in Wien verantworten, weil er Mitte April in der Brigittenauer Jägerstraße einen zwei Jahre jüngeren Bekannten mit einem Kopfschuss getötet hat. Seine Verteidiger wollen nachweisen, dass es sich bei der Tat am Ostersonntag um einen Schießunfall gehandelt hat.