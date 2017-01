25 Personen bei Brand aus Wohnhausanlage in Favoriten gerettet

Brand in Wohnhaus in Favoriten. - © APA/Sujet

Zu mehr als 230 Einsätzen ist die Berufsfeuerwehr Wien in der Silvesternacht ausgerückt. In Favoriten wurden 25 Personen aus einem Gebäude gerettet: Ein Brand war am Balkon einer Wohnung ausgebrochen, es kam zu intensiver Verrauchung.