25-Jähriger wollte in Wien-Neubau in Auto einbrechen

Ein 25-jähriger Mann hat am Samstag in der Früh versucht, in ein Auto am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Neubau einzubrechen. Allerdings wurde der Verdächtige von einem Zeugen dabei beobachtet und dann von der alarmierten Polizei festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der staatenlose Asylwerber hatte mit einem Stein die Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen, um das im Fußraum liegende Navigationsgerät zu stehlen. Zuvor hatte er laut Zeugenaussage bereits “mehrere andere parkende Fahrzeuge begutachtet”.