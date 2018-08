25-Jähriger mit mehreren "Alias-Identitäten" verletzt drei Wiener Polizisten

Am Donnerstag führten Polizisten der Wiener Fremdenpolizei Personenkontrollen in einem Zug durch. Als die Beamten einen 25-Jährigen kontrollieren wollten, versuchte dieser mehrmals zu flüchten und verletzte drei Polizisten.

Gegen 11 Uhr waren die Polizisten der Wiener Fremdenpolizei in einem Zug Richtung St. Pölten unterwegs. Als sie den 25-Jährigen kontrollieren wollten, drückte dieser mehrmals hektisch auf den Türknopf, um aus dem Zug, der gerade in den Bahnhof St. Pölten einfuhr, zu flüchten. Außerdem weigerte sich der Asylwerber, den Beamten seinen Ausweis zu zeigen. Als der Zug stoppte, attackierte er die Polizisten, stieß sie um, setzte mehrere Fluchtversuche und widersetzte sich seiner Festnahme so heftig, dass sowohl er als auch zwei Polizistinnen und ein Polizist verletzt wurden. Laut Polizeisprecher Harald Sörös habe es eine Rauferei gegeben – schließlich rangen die Polizisten den Mann zu Boden.