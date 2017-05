Bei einer Befragung gab der Mann an, dass es zuvor in der Wichtelgasse in Wien-Ottakring zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem ihm unbekannten Mann gekommen sei, wobei der Unbekannte dem Opfer einen Messerstich in den Rücken versetzt haben solle. Der 25-Jährige wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffes laufen, so die Polizei.