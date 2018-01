25-Jähriger bei Lawinenabgang in Osttirol gestorben

Der Deutsche starb bei einem Lawinenabgang in Tirol. - © APA/Barbara Gindl

Ein 25-jähriger Deutscher ist am Freitag bei einem Lawinenabgang bei Kals in Osttirol gestorben. Nach einem weiteren ebenfalls 25-jährigen Deutschen wurde in den Schneemassen vorerst noch gesucht, so ein Sprecher der Polizei.