Auch ein Wiener Vermisstenfall wird Teil der Sendung. - © obs/ZDF/[M] R. Rossival/Th. R. Schumann

Der Fall eines 24-jährigen Autisten, der vor eineinhalb Jahren ohne Hinweis in Wien verschwand, wird am Mittwoch im deutschen Fernsehen ZDF aufgerollt. Die Sendung “Aktenzeichen XY” widmet Verschwundenen am 31. Mai um 20.15 Uhr eine Spezialausgabe.