24-Jähriger stahl in Wien-Innere Stadt Geldbörse von altem Mann

Im Bereich der Augustinerstraße hat der Beschuldigte am 23. Juni 2018 gegen 18:00 Uhr seinem Opfer (70) die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen. Der Sohn des 70-Jährigen ging einige Schritte hinter seinem Vater, als er Münzen am Boden wahrnehmen konnte. Als er hoch schaute, sah er einen fremden Mann (24) mit der Geldbörse seines Vaters in der Hand, welcher gerade die Geldscheine aus der Geldbörse nehmen wollte. Der 24-Jährige wurde bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festgehalten und in weiterer Folge festgenommen.