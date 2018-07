22. Staffel von "Liebesg’schichten und Heiratssachen" startet

Ab Montag gibt es wieder neue Folgen der Erfolgs-Kuppelshow "Liebesg’schichten und Heiratssachen" von Elizabeth T. Spira.

Lustig und traurig, schlicht und schräg – so werden die neuen ORF-“Liebesg’schichten und Heiratssachen”, die am 16. Juli 2018 mit zehn neuen Folgen in die 22. Saison gehen. In der neuen Staffel ihres Erfolgsformats porträtiert Elizabeth T. Spira wieder “einsame Herzen” aus ganz Österreich, die das große Liebesglück finden wollen.