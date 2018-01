22-Jähriger dealte in Wien und NÖ monatelang mit Heroin und Kokain

Der 22-Jährige dealte monatelang mit Kokain und Heroin in Wien und NÖ. - © APA (Sujet)

Weil er in Wien und Niederösterreich monatelang mit Heroin und Kokain gedealt haben soll, wurde ein einschlägig vorbestrafter 22-Jähriger im Dezember 2017 festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Wie die LPD NÖ am Mittwoch mitteilte, wurden neun Abnehmer aus der Bundeshaupstadt und dem Bezirk Gänserndorf bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.