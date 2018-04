21-Jähriger schießt in Wien-Landstraße mehrmals Richtung Kindergarten

Eine Zeugin konnte am 24. April gegen 14:14 Uhr beobachten, wie ein 21-jähriger Mann aus einem Fenster Schüsse in Wien-Landstraße auf den gegenüberliegenden Innenhof abgab. In diesem befindet sich jedoch ein Kindergarten. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen im Innenhof.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße in der Erdbergstraße, konnten den 21-jährigen in einer Wohnung anhalten und eine Gasdruckpistole sicherstellen. Bei der Vernehmung gab der junge Mann an, dass er auf keine Personen geschossen hätte, wenn sich diese im Innenhof aufgehalten hätten. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

(Red.)