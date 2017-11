Der 21-Jährige verletzte die Wiener Polizisten bei seiner Festnahme. - © APA (Sujet)

In Wien-Liesing führten Polizisten der AGM (Ausgleichsmaßnahmen) am Montagmorgen sicherheitspolizeiliche Kontrollen in einem Reisezug durch. Ein 21-Jährige hatte keine gültigen Dokumente bei sich und wurde deshalb festgenommen. Dabei verletzte der aggressive Mann die Beamten.