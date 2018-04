Eine 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in Wiener Neustadt schwer verletzt. - © dpa (Sujet)

Am Donnerstag wurde eine Fußgängerin in Wiener Neustadt von einem Auto niedergestoßen und schwer verletzt. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung wurde die 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.