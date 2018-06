2018 lieben die Österreicher Vanille-, Erbeer- und Haselnusseis

Eine Aktuelle WKÖ-Umfrage unter den heimischen Eissalons hat ergeben, dass die beliebtesten Eissorten der Österreicher heuer Vanille, Erbeer und Haselnuss sind. Der Vorjahressieger Schokolade hat es nur auf Platz vier geschafft.

“Auch dieses Jahr wird das Ranking wieder weitgehend von traditionellen Eissorten dominiert. Es freut mich dabei besonders, dass Haselnuss es wieder unter die Top drei geschafft hat,” Silvio Molin-Pradel, der Branchensprecher der heimischen Eissalons in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Vanille führt die Liste der Top-Eissorten in Österreich an

Auf Platz eins wurde heuer die Sorte Vanille gewählt, gefolgt von Erdbeere und Haselnuss. Erst nach der Schokolade reiehen sich auch die Sorten Zitrone, Mango und Cookies ein. Die letzten Plätze der Top 10 erreichen Pistazie, Stracciatella und Nougat.

In den letzten Jahren hat sich so einiges am Eismarkt getan. Das Angebot hat sich stark erhöht und zahlreiche neue Sorten wurden getestet. “Ich finde es immer schön zu sehen, wenn neue Sorten kreiert werden. Vielfalt ist eine unserer großen Stärken: Die Gäste wissen den Aufwand zu schätzen und lassen sich gerne überraschen,” so Molin-Pradel.

heimische Eissalons bieten Kräuter- und Gewürzkompositionen im Juli

Eisliebhaber können sich nun auch auf ein tolles neues Angebot freuen. In der zweiten Juliwoche, zwischen 9. und 15. Juli bieten ausgewählte Eissalons bieten in dieser Zeit eine spezielles Angebot an Kräuter- und Gewürzkompositionen an.

(Red.)