2000s Club: Remember 2007? – Tickets gewinnen!

Freut euch also auf eine bunte Mischung, die auf zwei Floors den Bogen von Indie/Alternative über Hip Hop und Elektro bis hin zum trashigem Hands-up-Dance schlägt.

Oben, am Indie Floor, läuft alles, was Alternativ, Indie und nicht Mainstream in den 2000ern war,

am unteren Floor – dem Pop Floor – gibts, ja, Poppiges, Hip Hop, RnB, Dance und Elektro aus den Nullerjahren.

Hardfacts – 2000s Club: Remember 2007?

http://2000sClub.jerina.at & www.facebook.com/2000sClub

Samstag, 07. Jänner 2017, ab 21:00h

www.facebook.com/events/755449727924124/

@ The Loft (Popfloor & Indiefloor, Café & Wohnzimmer | www.TheLoft.at)

Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

U6 Thaliastraße (Ecke Thaliastraße / Gürtel)

Eintritt: kurz vor 22:00h: 1€, 22:00h – 23:30h: 5€, ab 23:30h: 7€

Mit FB-Event-Fixzusage oder Newsletter-Anmeldung (mail2 2000sClub@jerina.at – Betreff: Newsletteranmeldung) bis 19:00h am Eventtag: 6€ (gültig von 23:30h – 01:00h)

Freikartengewinnspiele im FB-Event! www.facebook.com/events/755449727924124/

Im The Loft-Café – geöffnet ab 21:00h – ist der Eintritt den ganzen Abend frei. Die DJ-Floors sind ab 22:00h (oben) und ca. 00:00h (unten) für euch geöffnet.

DJs am Indiefloor (ab 22:00h):

♬ Christian Fuchs (Bunny Lake, FM4, …)

♬ Wasted&Ready (WUK, Bach, Flex, B72, …)

♬ Jonas Vogt (Noisey, The Gap | http://noisey.vice.com/alps)

DJs am Popfloor (ab ca. 00:00h):

♬ Bo&Mike (Innen/Aussen Nacht, CinemaNext, …)

♬ Noisolepsy (Assquake | www.facebook.com/noisolepsy)

♬ David Jerina (2000s Club | www.facebook.com/DJDavidJerina | http://jerina.at)

DJ im Café (ab 21:00h):

♬ Mr. Shuffle (The Loft | www.facebook.com/MrShuffle)