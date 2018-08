200 Polizisten beim Major-Event auf der Wiener Donauinsel

Nach der Weltmeisterschaft im Vorjahr wird die Wiener Donauinsel heuer wieder zum Schauplatz eines Beachvolley-Großevents. Beim Vienna Major 2018 hat auch die Polizei alle Hände und Pfoten voll zu tun.

Insgesamt sorgen am Beachvolleyball-Gelände täglich rund 170 Securities für Recht und Ordnung. Hinzu kommen rund 200 Polizisten in der Luft, zu Land und zu Wasser. Die Beamten werden sowohl in Uniform als auch in zivil für einen reibungslosen Ablauf des Major-Events sorgen. Zudem wird das gesamte Gelände videoüberwacht.