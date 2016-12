20-jähriger Alko-Lenker verursachte Unfall in Alsergrund: Vier Verletzte

Ein betrunkener Autolenker ist in der Nacht auf Freitag in Wien-Alsergrund in eine Ampel gekracht. Er und seine drei Fahrer wurden dabei verletzt, drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Alkomattest beim 20-jährigen Fahrer ergab 1,46 Promille. Die Polizei nahm ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab.

Alko-Lenker kollidierte mit Ampelständer