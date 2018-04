20. Bike-Festival fand beim Wiener Rathaus statt

An die 100 Aussteller nahmen dieses Jahr an dem Bike-Festival teil und rund 1200 Radfans haben es sich nicht nehmen lassen, bei der traditionellen Radparade um den Ring mitzufahren. Auch der Freestyle Champion Senad Grosic war mit dabei und hat den Jüngsten beeindruckende Stunts auf zwei Rädern beigebracht. Der besondere Kick bei diesem Sport sind die Schwerelosigkeit und das ausgeschüttete Adrenalin, sagte der 10-jährige Felix Gangl, der einer der Akrobatikkünstler am Rad war.

(red)