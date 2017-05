20.000 Euro Schaden: Polizei weist Mann 18 Einbrüche in Wien-Hietzing nach

Der Ukrainer, der keinen Wohnsitz in Österreich hat, versteckte sich am 20. März nach einem Einbruch in Hietzing in einem Gebüsch. Er wurde von Polizeihunden und einem Helikopter aufgespürt. Kriminalisten des Landeskriminalamtes konnten ihm bei den weiteren Ermittlungen die Einbruchsserie nachweisen.

Der Mann soll von Juli 2016 bis zu seiner Festnahme in 18 Wohnungen und Wohnhäuser eingestiegen sein. Dabei ging er vorwiegend nach dem gleichen Modus Operandi vor und brach gekippte Kellerfenster auf. In den Häusern stahl er Geld, Handys und Schmuck, aber auch Elektro- und Gartengeräte, Bekleidung und eine antike Standuhr sowie einen Gartenzwerg, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Teilweise bediente sich der Beschuldigte an den Tatorten auch an Lebensmitteln aus dem Kühlschrank. Zu einigen ihm vorgeworfenen Einbrüchen ist der Mann geständig.

(APA/Red)