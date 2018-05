20.000 Euro Schaden: Kinder beschädigten 20 Pkw in NÖ mit Steinen

Drei Kinder stehen im Verdacht, am 11. März in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) 20 Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt zu haben. Die Polizei forschte das Trio im Alter von acht, neun und elf Jahren nach Zeugenbefragungen und Hinweisen aus. Es werde Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Bezirkshauptmannschaft Baden erstattet, berichtete die Polizei am Donnerstag.

20 Pkw in Ebreichsdorf beschädigt: Drei Kinder unter Verdacht

Die Kinder sollen am 11. März zwischen 11.00 und 15.00 Uhr in der Wienerstraße abgestellte Autos vermutlich mit Steinen beschädigt haben. Das Trio aus dem Bezirk Baden war nach Angaben der Exekutive bei der Befragung geständig. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 20.000 Euro angegeben.

(APA/Red)