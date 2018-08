2. Liga: Wiener Floridsdorfer gegen Juniors OÖ mit Remis

Die Juniors OÖ und der Floridsdorfer AC haben sich zum Abschluss der dritten Runde der 2. Fußball-Liga mit einem 2:2 getrennt.

Andy Reyes traf in Pasching für die Juniors in der 81. Minute zum Ausgleich. Der 19-jährige Costa Ricaner hatte die Oberösterreicher in der 12. Minute bereits in Führung gebracht. Reyes hält nun bei drei Saisontoren.