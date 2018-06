2.000 Gäste und walzende Ballonpferde bei der Fete Imperiale in Wien

Die Eröffnung der Fete Imperiale in der Spanischen Hofreitschule in Wien. - © APA/HANS PUNZ

Mit vier walzenden Pferden und Ursula von der Leyen als Special Guest hat die neunte Fete Imperiale in der Spanischen Hofreitschule am Freitagabend aufgewartet. 2.000 Gäste ließen sich den Sommerball in der Winterreitschule nicht entgehen.