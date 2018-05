2.000 Fans bei Ben & Jerry’s am Wiener Donaukanal

Mit dabei waren u.a. “Der Inder” Ramesh Nair, FM4 Morningshowmoderator Stuart Freeman, Puls4 Wetterfee Verena Schneider, DJ Alex List, ORF Lottofee Martina Kaiser, Kabarettist Clemens Haipl, Universal Music Boss Cornelius Ballin sowie der Globale PR-Director von Ben & Jerry’s aus dem Headquarter in Burlington / Vermont (USA): Sean Greenwood.

Feier mit drei neuen Sorten

40 Jahre Ben & Jerry’s – im Mai 1978 eröffneten Ben Cohen und Jerry Greenfield in Vermont in einer alten Tankstelle ihre erste Eisdiele für „homemade ice cream“. Dabei glänzte die Marke am Montag mit drei neuen Sorten auf: Den beliebten Wich gibt es nun als Peanut Butter Cup Wich. Verrückt wird es mit Topped Pretzel Palooza: Vanille-Malz Eiscreme mit Schoko-Haselnuss Swirls, Laugenbrezelstücke umhüllt von kakaohaltiger Glasur und das alles mir einer löffelbaren Schokoschicht ge-topped.

Und natürlich gibt es zum Geburtstag auch einen köstlich-süßen Birthday Cake: Vanille-Eiscreme mit Kuchenteig, durchzogen von einem pinken Frostingswirl, einem Erdbeerswirl und Kuchenstückchen.