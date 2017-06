19-jähriger Mann in Stiegenhaus in Wien-Mariahilf vergewaltigt: Fahndung

Dieser Mann wird wegen mutmaßlicher Vergewaltigung gesucht. - © APA-Themenbild/LPD Wien

Ein 19-jähriger Mann wurde im April in einem Stiegenhaus in Wien-Mariahilf gewaltsam zu Oralverkehr gezwungen. Er lernte den Unbekannten zuvor in einem Szenelokal kennen, ehe es zum Übergriff kam. Die Polizei fahndet nun wegen Verdachts der Vergewaltigung nach dem Täter und hofft durch eine Foto-Veröffentlichung auf Hinweise.