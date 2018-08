19-Jährige in Wien-Favoriten sexuell belästigt: Täter in Haft

Am Dienstag wurde eine 19-jährige Touristin auf ihrem Heimweg in Wien-Favoriten von einem Mann sexuell belästigt und ausgeraubt. Der Täter ergriff die Flucht.

Ein 25-Jähriger hat am Dienstagabend eine 19-jährige Touristin in Wien-Favoriten am Heimweg verfolgt, in einen Lift gedrängt, dort sexuell belästigt und ihr das Handy geraubt. Der Vater des Opfers hielt den 25-Jährigen an. Der Österreicher wurde festgenommen und sitzt in Haft, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.