18-Jähriger sprang mit Knie in den Nacken: Wiener Polizist außer Lebensgefahr

Der verletzte Wiener Polizist befindet sich außer Lebensgefahr. - © APA (Sujet)

Wie die Polizei am Stephanitag mitteilte, befindet sich der Polizist, der in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in den U-Bahnbögen am Wiener Gürtel schwer verletzt wurde, nicht in Lebensgefahr. Der Beamte wollte einen Streit schlichten, als ihm ein 18-Jähriger mit dem Knie in den Nacken sprang. Er erlitt eine schwere Gehirnerschütterung.