In einem Supermarkt in der Wallensteinstraße in Brigittenau wurden am 11. April 2017 insgesamt 1705 Dosen eines Energydrinks gestohlen, wobei der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter beim Diebstahl gefilmt wurde.