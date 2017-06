17 Prozent mehr Passagiere: Ruefa ortet Boom bei Kreuzfahrten

“Auch 2018 gehen wir von einem zweistelligen Umsatzplus aus”, so der Manager.

Im Herbst lanciert Ruefa eine Sonderkreuzfahrt für Musikliebhaber. In Kooperation mit der MS6 Reisegesellschaft von Michael Springer bietet die Reisebürokette eine zehntägige Konzert-Kreuzfahrt mit den Wiener Philharmonikern an. Teil des Programms sind etwa drei Landkonzerte in Glyndebourne (England), Amsterdam und Hamburg sowie Musikvorträge. Das Produkt ist mit einem Preis ab 3.780 Euro pro Person in der Luxuskategorie angesiedelt, Champagner inklusive.