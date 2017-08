17-jähriger Wiederholungstäter: Sachbeschädigung und Raubversuch beim Wiener Donauplex

Die Wiener Polizei nahm den 17-jährigen Wiederholungstäter fest. - © Pixabay.com (Sujet)

Nachdem ein 17-Jähriger bereits am 15. August mit drei weiteren Männern die Fassade einer Diskothek beim Donauplex in Wien-Donaustadt beschädigt hatte und das Sicherheitspersonal attackierte, schlug der rabiate Jugendliche erneut am selben Ort zu. In Anwesenheit der Polizei verletzte er einen Mann und versuchte ihm die Uhr zu rauben.