17-Jähriger starb vor Disco in Vösendorf: Akuter Atemnotanfall

Am 12. Februar starb ein 17-jähriger Wiener vor der Diskothek Eventarena Vösendorf. - © APA/Pixabay/Sujet

Jener 17-Jährige, der in der Nacht auf den 12. Februar 2017 tot vor einer Diskothek in Vösendorf aufgefunden wurde, ist im Zusammenwirken einer Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung und einer vorbestehenden Asthmaerkrankung an einem akuten Atemnotanfall gestorben, so ein Gutachten.