Zwei Jugendliche überfielen am Sonntagnachmittag einen 32-Jährigen am Urban-Loritz-Platz in Wien Neubau. Sie schlugen ihr Opfer zu Boden, prügelten auf den Mann ein und bedrohten ihn auch mit einem Messer. Dabei forderten sie das Handy des Mannes. Als das Opfer laut um Hilfe schrie, wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Einer der Angreifer (17) konnte angehalten und festgenommen werden. Nach dem Komplitzen wird gefahndet.