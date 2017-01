16-Jähriger in Wien wegen versuchter Vergewaltigung in Stiegenhaus verurteilt

Im Stiegenhaus war der Jugendliche über die Frau hergefallen. - © dpa/Sujet

Ein 16-Jähriger ist im Landesgericht für Strafsachen wegen versuchter Vergewaltigung zu eineinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er war am 17. September 2016 in Wien in einem Stiegenhaus über eine 32-jährige Frau hergefallen, nachdem diese im Innenhof ihres Wohnhauses ihr Fahrrad abgestellt hatte.