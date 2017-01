150.000 Euro Schaden bei Einbrüchen in Wien und Salzburg: Gesuchter 39-Jähriger in Haft

Ein per Haftbefehl gesuchter Einbrecher wurde verhaftet - © APA (Sujet)

Ein per Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Wien gesuchter 39-Jähriger, der für 13 Einbrüche in Wohnungen in der Stadt Salzburg wie auch Wien verantwortlich gemacht wird, ist nun verhaftet und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht worden.