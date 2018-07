15-Jährige in Wien vergewaltigt: 12 Jahre Haft für Zeitungszusteller

Am Montag wurde ein 25-jähriger Zeitungszusteller, der am 22. Dezember 2017 in Wien in seinem Lieferwagen ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll, zu 12 Jahren Haft verurteilt.

Darüber hinaus wurde ihm eine finanzielle Wiedergutmachung in Höhe von 13.200 Euro auferlegt.

Angeklagter wurde im Gerichtssaal festgenommen Unmittelbar nach der Urteilsverkündung wurde der aufgrund einer fragwürdigen Entscheidung des Wiener Oberlandesgerichts (OLG) bis zuletzt auf freiem Fuß befindliche Mann festgenommen. Richter Stefan Apostol verhängte über den gebürtigen Inder noch im Gerichtssaal wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr die U-Haft. Der 25-Jährige wurde von drei Polizisten, die sich vor der Urteilsverkündung vor dem Verhandlungssaal postiert hatten, abgeführt. Er leistete keinen Widerstand, hinterließ aber auf dem Weg Richtung Justizanstalt einen verzweifelten Eindruck.

Gericht: “Existenz der Opfers zerstört” “Das Beweisverfahren hat eindeutig ergeben, dass sich der Sachverhalt so zugetragen hat, wie das Opfer ihn der Polizei geschildert hat”, hielt Richter Stefan Apostol in der Urteilsbegründung fest. Die Verantwortung des Angeklagten bezeichnete Apostol als Schutzbehauptung: “Das stimmt alles nicht.”

Bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren erschienen dem Schöffensenat zwölf Jahre schuld- und tatangemessen. Mildernd wurde die bisherige Unbescholtenheit des Inders berücksichtigt, erschwerend war demgegenüber, “dass Sie keinerlei Reue gezeigt haben”, wie Apostol darlegte. Außerdem nutzte der Zeitungszusteller nach Ansicht des Gerichts “die Wehrlosigkeit des alkoholisierten Opfers aus”, wie der Vorsitzende bemerkte. “Das ist ein besonders schwerer Fall. Sie haben das Leben und die weitere Existenz des Opfers zerstört”, hielt der Richter fest. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Nikolaus Rast meldete dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Staatsanwältin Gabriele Müller-Dachler gab vorerst keine Erklärung ab. 15-Jährige vergewaltigt – Verurteilter unternahm Fluchtversuch Nach seiner Verurteilung zu einer zwölfjährigen Haftstrafe hat der aus Indien stammende Zeitungszusteller einen Fluchtversuch unternommen. Wie von der APA in Erfahrung gebracht wurde, riss sich der 25-Jährige los, als er von drei Polizisten – einem männlichen und zwei weiblichen Beamten – vom Gerichtsgebäude in die unmittelbar daneben befindliche Justizanstalt Josefstadt gebracht werden sollte. Der Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion, Paul Eidenberger, bestätigte der APA den Zwischenfall. “Der Mann hat sich plötzlich losgerissen, konnte aber überwältigt werden.” Ein Passant soll dabei den Beamten eine tatkräftige Hilfe gewesen sein, indem er dem Flüchtenden auf der Wickenburggasse ein Bein stellte. Der mutmaßliche Vergewaltiger befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt. Vermutlich wird die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt einleiten.