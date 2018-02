15. Edelstoff Designmarkt in der Marx Halle Wien

Am 10. und 11. März 2018 präsentiert Edelstoff bereits zum 15. Mal hochwertige Kreationen und außergewöhnliche Designs von 150 kreativen nationalen und internationalen Ausstellern wie dem Kunstlabel Colors of the Wild, Hemddesigner Gerald Pahr und Wiener Honig.

“Edelstoff bietet kreativen, offenen und neugierigen Menschen eine Plattform zum Kennenlernen, gemeinsamen Gedankenaustausch und Platz für Inspiration. Die großartigen DesignerInnen beeindrucken immer wieder aufs Neue mit ihrer hochwertigen Handwerkskunst”, so Sabine Hofstätter, eine der beiden Gründerinnen von Edelstoff.

Edelstoff Designmarkt lädt in die Marx Halle Wien

Das Angebot reicht von Mode, Schmuck & Accessoires und Kosmetik, über Produktdesign, Kunst und Design für Kids, bis hin zu Delikatessen und Kulinarik. Rund 50 Aussteller sind im März das erste Mal mit dabei.

Im mittlerweile 1.000 Quadratmeter großen Streetfood-Bereich sorgen 20 Aussteller für Leckerbissen: Sanfish bringt Fischgerichte, hy kitchen und Omnom Burger, the cheese cab hat den Original Italian „Mozzarella in Carrozza“ und den Hunger auf Süßes stillen wonder waffles, Zuckero mit Cup Cakes, Kuchen Keksen und Cutz mit Milchshakes und leckeren Milk+ Cookie Bowls. Für den nötigen Koffeinkick sorgen das Espressomobil und BUNA Kaffee. Durstlöscher, Cocktails und Entspannungsbierchen liefert die Edelstoff Bar.

Die Kleinsten spielen im Kindereck, die Großen entspannen auf Vintagemöbeln, die bei Gefallen auch gleich mitnachhause genommen werden können. Edelstoff Resident-DJs Mrs. Lovett und Wild Evel bespielen die BesucherInnen mit R&B, Rock’n’Roll und Soul.

Infos zum Edelstoff Designmarkt

Wann: 10. März (11.00-20.00 Uhr) & 11. März (11.00-18.00 Uhr)

Wo: Marx Halle, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien

Öffis: U3 Schlachthausgasse oder S-Bahn-, Straßenbahn-, Busstation St. Marx

Eintritt: Erwachsene € 4,00; Kinder (bis Alter 12) gratis

>> Mehr Infos auf der Website