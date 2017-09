149 Krankmeldungen: Air Berlin kämpft um Flugbetrieb – zahlreiche Flugausfälle

Angesichts zahlreicher Krankmeldungen bei Air Berlin nimmt der Druck auf die Piloten der insolventen Fluglinie zu, die Arbeit wieder aufzunehmen. “Ich wünsche mir, dass alle Beteiligten an den Gesprächen um die Zukunft von Air Berlin die Nerven behalten und versuchen, das Beste für die Beschäftigten zu erreichen”, sagte die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries der “Bild”-Zeitung.

Air Berlin: Flugausfälle am Mittwoch

Am Mittwoch fallen vermutlich wieder zahlreiche Flüge aus. Es “liegen uns gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor”, schrieben Vorstandschef Thomas Winkelmann und seine Kollegen Oliver Iffert und Martina Niemann am Dienstag in einem internen Brief an die Piloten. Wie viele Flüge tatsächlich betroffen sind, wollte die Airline am Mittwochmorgen bekanntgeben. Der Flughafen Düsseldorf teilte bereits mit, Air Berlin habe für Mittwoch 30 Starts und Landungen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gestrichen. Eigentlich waren für Mittwoch 182 Starts und Landungen von Air-Berlin-Fliegern in Düsseldorf geplant.

Flugausfälle von und nach Wien wegen Krankmeldungen