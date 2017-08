14-Jähriger von seinem Vater in Wien-Liesing mit einem Kabel geschlagen

Ein 14-Jähriger ist am Freitagabend in Wien-Liesing von seinem 38-jährigen Vater mit einem Kabel attackiert und verletzt worden. Zuvor hatte ihm seine 35-jährige Mutter mehrere Ohrfeigen versetzt, da sie ihn beim Rauchen einer Zigarette erwischt hatte. Die Eltern wurden sofort einvernommen, der Jugendliche befindet sich nun auf eigenen Wunsch in Obhut des Jugendamtes, berichtete die Polizei.

Kindesmisshandlung in Wien-Liesing

Der 14-Jährige hatte noch selbst die Polizei alarmiert, flüchtete dann aber gegen 20.00 Uhr aus der Wohnung in der Putzendoplergasse in die Polizeiinspektion Purkytgasse. Die aus Afghanistan stammenden Eltern des Burschen wurden von den Beamten nach deren Eintreffen in der Wohnung zur sofortigen Einvernahme gebracht.