14-Jähriger spießt sich auf Eisenstange auf: Ins Wiener Donauspital geflogen

Der 14-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. - © bilderbox.com (Sujet)

Am Donnerstag kam es in Horn (NÖ) zu einem schweren Unfall: Ein 14-Jähriger rammte sich auf dem Gelände eines Freibads eine Eisenstange in den Oberkörper. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Donauspital in Wien geflogen.