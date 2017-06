13. Wiener Weinpreis wird verliehen: Die Finalisten stehen fest

Der 27. Juni 2017 ist ein wichtiges Datum für Wiens Winzer und alle Liebhabern edler Tropfen, denn an diesem Tag werde die besten Wiener Weine im Rathaus gekürt und mit dem Wiener Weinpreis ausgezeichnet.

Bereits zum 13. Mal werden Top-Weine prämiert, die ausschließlich aus Wiens Anbaugebieten gewonnen wurden. Bürgermeister Michael Häupl wird auch heuer den Siegern im Rahmen der Veranstaltung persönlich gratulieren.

13. Wiener Weinpreis: 61 Finalisten in 12 Kategorien stehen fest

Zur Freude der Winzer und Konsumenten war 2016 mit einer Weinernte von 2,53 Millionen Liter ein gutes Weinjahr. Das bedeutet somit nicht nur einen Mehrertrag von 15 Prozent zum Vorjahr, sondern auch wieder eine ganz besondere Vielfalt an Spitzen-Weinen mit sehr hoher Qualität.

Heuer haben 61 Betriebe ihre Weine zur Wiener Landesweinbewertung 2016 in der Landwirtschaftskammer Wien eingereicht und insgesamt 386 Weine wurden von einer Fachjury verkostet: 304 Weißweine, 11 Rosé, 61 Rotweine und 10 Schaumweine. Damit wurde die höchste Beteiligung seit dem Ausnahmejahr 2008 erreicht. Folgende 61 Finalisten in 12 Kategorien haben es in die Finalverkostung geschafft:

Kategorie: Grüner Veltliner klassisch

Grüner Veltliner, GV Total, 2016, Weingut Karl Lentner

Grüner Veltliner, Loisi, 2016, Weinbau Wolfgang Matuska

Grüner Veltliner, Bisamberg, 2016, Weingut Christ

Grüner Veltliner, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Grüner Veltliner, 2016, Weinbau Prof. Mayer-König

Kategorie: Grüner Veltliner kräftig

Grüner Veltliner, Ried Gabrissen, 2016, Weingut Christ

Grüner Veltliner, Ried Rothen, 2016, Weingut Peter Bernreiter

Grüner Veltliner, Nußberg, 2016, Rotes Haus

Grüner Veltliner, Ried Schenkenberg, Grinzing, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Grüner Veltliner, Nußberg, 2016, Weingut Hajszan Neumann

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC)

Wiener Gemischter Satz DAC, 2016, Weingut Richard Lentner

Wiener Gemischter Satz DAC, 2016, Weinbau Wolfgang Matuska

Wiener Gemischter Satz DAC, 2016, Weingut Wien Cobenzl

Wiener Gemischter Satz DAC, 2016, Rotes Haus

Wiener Gemischter Satz DAC, 2016, Weingut Edlmoser

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC) Lagen

Wiener Gemischter Satz DAC, Bisamberg, 2016, Weingut Christ

Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Neuberg, 2016, Weingut Fuhrgassl-Huber

Wiener Gemischter Satz DAC, Nußberg, 2015, Rotes Haus

Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Preussen, Nußberg, 2016, Rotes Haus

Wiener Gemischter Satz DAC, Nußberg, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Kategorie: Riesling klassisch

Riesling, Ried Falkenberg, 2016, Weingut Karl Lentner

Riesling, Ried Wiesthalen, 2016, Weingut Christ

Riesling, Nußberg, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Riesling, 13 Zeilen, 2016, Weinbau Mag. Marina Mostbeck

Riesling, Ried Sätzen, Maurerberg, 2016, Weingut Edlmoser

Kategorie: Riesling kräftig

Riesling, Ried Zwerchbreiteln, 2016, Weingut Christ

Riesling, Ried Reisenberg, 2015, Wein- und Obstbau Lenikus

Riesling, Nußberg, 2015, Buschenschank Hengl-Haselbrunner

Riesling, Ried Preussen, Nußberg, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Riesling, Nußberg Weißer Marmor, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Kategorie: Weißburgunder

Weißburgunder, 2016, Weingut Karl Lentner

Weißburgunder, Der Vollmondwein, 2016, Weingut Christ

Weißburgunder, Neustift, 2016, Weingut Fuhrgassl-Huber

Weißburgunder, Reserve, 2016, Weingut Stift Klosterneuburg

Weißburgunder, Grinzing, 2016, Weingut Wien Cobenzl

Weißburgunder, Ried Seidenhaus, 2015, Weingut Wien Cobenzl

Kategorie: Chardonnay

Chardonnay, Ried Neusatz, 2016, Winzerhof Leopold

Chardonnay, Nußberg Reserve, 2015, Rotes Haus

Chardonnay, Reserve, 2015, Weinbau Nössing

Chardonnay, Grand Select, 2015, Weingut Wieninger

Chardonnay, Mauer, 2016, Weingut Edlmoser

Kategorie: Sauvignon blanc

Sauvignon blanc, Ried Breiten, 2016, Weingut Christ

Sauvignon blanc, Ried Kadolzberg, 2016, Weingut Wolfgang Hofer

Sauvignon blanc, 2016, Weingut Wiltschko

Sauvignon blanc, Ried Reisenberg, Grinzing, 2016, Mayer am Pfarrplatz

Sauvignon blanc, Ried Kadolzberg, 2016, Weingut Edlmoser

Kategorie: Zweigelt

Zweigelt, Markus-Leopold, 2015, Winzerhof Leopold

Zweigelt, 2015, Weingut Karl Lentner

Zweigelt, Ried Hackenberg, 2015, Weingut Kroiss

Zweigelt, 2015, Weingut Walter Wien

Zweigelt, Reserve, 2015, Weingut Walter Wien

Kategorie: Pinot Noir / St. Laurent

Pinot noir, Ried Platte, Nußberg, 2016, Müllers Weingut

Pinot noir, Reserve, 2014, Weingut Stift Klosterneuburg

Pinot noir, 2015, Weingut Fuchs-Steinklammer

Pinot noir, Select, 2015, Weingut Wieninger

St. Laurent, Erbstück, 2013, Weingut Edlmoser

Kategorie: Rote Cuvées

Cuvée rot, CSM (CS, ME), 2013, Weingut Helm

Cuvée rot, XXI, 2013, Weingut Christ

Cuvée rot, Ried Jungenberg, 2012, Weingut Wien Cobenzl

Cuvée rot, Camilla (CS, ME), 2013, Weingut Schilling

Cuvée rot, Vertigo (CS, ME, ZW), 2013, Weingut Edlmoser

Wiens einzigartiges Weinbaugebiet

Für die große Sortenvielfalt der Wiener Weine sind das Klima wie auch die Bodenbeschaffenheit in der Bundeshauptstadt eine ideale Basis. Vom Aushängeschild des Wiener Weinbaus, dem Grünen Veltliner, spannt sich ein großer geschmacklicher Bogen von Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Wiener Gemischter Satz DAC, Zweigelt, Blauer Burgunder bis hin zu internationalen Rotwein-Sorten.

Wien ist zudem die einzige Hauptstadt weltweit mit nennenswertem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen. Auf hohem Niveau und mit viel Liebe zum Produkt bewirtschaften 146 Weinbaubetriebe eine Rebfläche von insgesamt 659 Hektar (150 Hektar Bio-Anteil), die sich auf acht Bezirke verteilt (Döbling, Floridsdorf, Liesing, Favoriten, Hernals, Ottakring, Hietzing und Donaustadt). Das Verhältnis liegt hier bei ca. 80 Prozent Weißwein- und 20 Prozent Rotweinsorten.

Verkostung im Rahmen des Film Festivals

Alle Weinliebhaber können sich schon jetzt freuen, denn nur wenige Tage nach der Prämierung kommen auch sie in den Genuss der edlen Tropfen. Während des Film Festivals am Wiener Rathausplatz, vom 30. Juni bis 3. September, können die Siegerweine des Wiener Weinpreises wie auch eine Auswahl weiterer Wiener Top-Weine am Stand der “Wieno Weinbar” verkostet werden.

