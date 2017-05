13 Lokaleinbrüche in Wien, NÖ und OÖ: Mann in Haft

Der Mann soll in 13 Lokale eingebrochen sein. - © APA/Sujet

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Wochenende bei der Ausreise aus Österreich geschnappt worden. Auf das Konto des 29-Jährigen sollen 13 Einbruchsdiebstähle in Lokale in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien gehen.