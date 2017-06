13 Katzenbabys, sieben Welpen: Wiener Polizei stoppt illegalen Tiertransport

Aus diesem Grund hielten die Beamten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Insgesamt fanden die Beamten einen ausgewachsenen Hund und sieben Welpen sowie eine Katze und 13 Babykätzchen vor.

Katzen und Hunde in schlechtem Zustand

Die Tiere waren in nicht gesicherten Käfigen und Transportboxen ohne Wasser und Futter eingesperrt. Die Tiere waren aufgrund der beengten Verhältnisse und der Hitze im Fahrzeug bereits in einem schlechten Zustand. Ein 61-jähriger Lenker gab an, dass er die Tiere von Bulgarien in mehrere Tierheime nach Österreich und Deutschland bringen wollte.

Illegaler Tiertransport: Vierbeiner kamen ins Tierquartier

Der Mann konnte lediglich einen blauen EU Petpass vorweisen und hatte weder Dokumente eines Veterinäramtsarztes noch Dokumente für eine legale Einfuhr der Tiere bei sich. Die Tiere wurden sofort mit Wasser versorgt und dem Tierquartier übergeben.