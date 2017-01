Gegen 16 Uhr gingen am Montag zwei zwölfjährige Burschen in den Wiener Stadtpark. Dort machten sie mit ihren Smartphones Jagd auf Pokémons. Beim Ententeich wurden die Burschen dann von vier etwa gleichaltrigen Kindern angesprochen. Nach einer kurzen Diskussion entriss einer der Jungen dem 12-Jährigen sein Mobiltelefon. Die Räuber flohen zu Fuß in Richtung Gartenbaukino. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahndung nach den Tätern läuft.