Gegen 18 Uhr kam es in der Trillergasse in Fahrtrichtung Koloniegasse zu dem Unfall. Laut derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der 12-jährige Bub die Fahrbahn zu überqueren. Dabei übersah ein 57-jähriger Autolenker den Burschen, als er zwischen zwei geparkten PKWs hervortrat. Bei dem Zusammenstoß kam der 12-Jährige zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht.

