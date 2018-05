1. Wiener Bademanteltag ging erfolgreich über die Bühne

Zahlreiche Besucher präsentierten ihre farbenfrohe Bademäntel am 1. Wiener Bademanteltag. - © Therme Wien/Gerry Mayer-Rohrmoser

Am 2. Mai 2018 fand der 1. Wiener Bademanteltag statt. Unter dem Motto „Life is better in a Bademantel“ initiierte die Therme Wien diesen Tag und lockte somit mehr als 700 Besucher in die Therme.