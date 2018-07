1. Runde im ÖFB-Cup: Die Paarungen im Detail

In der ersten Runde, die von 20. bis 22. Juli und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt in die neue Saison gespielt wird, trifft Red Bull Salzburg auf ASKÖ Oedt aus Oberösterreich. Rapid bekommt es mit dem FC Kufstein, die Austria mit dem Wiener Stadtligisten A XIII Auhof Center zu tun. Die Außenseiter bestreiten dabei jeweils Heimspiele.

Die Auslosung für die erste Runde des UNIQA-ÖFB-Cups 2018/19:

20. Juli .2018

SVG Reichenau – Kapfenberger SV

SV Leobendorf – SV Neuberg

SAK Klagenfurt – VST Völkermarkt

SV Grödig – TSV Hartberg

SK Maria Saal – SKN St. Pölten

ASK Ebreichsdorf – Vorwärts Steyr

SC Schwaz – FC Dornbirn

SC Neusiedl/See – Admira Wacker

Deutschlandsberger SC – SKU Amstetten

WSC Hertha Wels – LASK

SV Allerheiligen – SV Mattersburg

USV Mettersdorf – SV Horn

FC Karabakh Wien – SC Wiener Neustadt

FC Kufstein – Rapid Wien (20.20 Uhr)

21. Juli 2018

Dornbirner SV – SV Ried

UVB Vöcklamarkt – FC Alberschwende

USK Anif – WSG Wattens

ASV Siegendorf – Sturm Graz

FC Kitzbühel – SV Lafnitz

ATSV Stadl-Paura – Blau-Weiß Linz

USV Scheiblingkirchen-Warth – Austria Lustenau

SC Team Wiener Linien – Wacker Innsbruck

VfB Hohenems – Floridsdorfer AC

FC Stadlau – FC Gleisdorf

Union Gurten – Wolfsberger AC

GAK – FC Mannsdorf

FCM Traiskirchen – Austria Klagenfurt

FC Lendorf – ASK-BSC Bruck/Leitha

FC Pinzgau Saalfelden – SV Straßwalchen

22. Juli 2018

FV Austria XIII – Austria Wien (11.00 Uhr)

SC/ESV Parndorf – SCR Altach

ASKÖ Oedt – FC Red Bull Salzburg

Spielplan:

1. Runde am 20. bis 22. Juli 2018

2. Runde am 25./26. September 2018

3. Runde am 30./31. Oktober 2018

Viertelfinale am 16./17. Februar 2019

Semifinale am 2./3. April 2019

Finale am 1. Mai 2019 in der Generali-Arena in Wien