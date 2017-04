1. Mai 2017 in Wien: Partys und Events rund um den Mai-Feiertag

Schon am Vorabend des 1. Mai 2017 findet im 16. Wiener Gemeindebezirk das Ottakringer Maibaumfest statt: Ein zünftiges Volksfest mit Maibaumaufstellen, Blasmusik, Volkstanz und Schmankerln vom Grill lädt zum ausgelassenen Feiern ein. Alles zum Ottakringer Maibaumfest lesen Sie hier.

1. Mai-Rave in Wien: Tanzen, politisieren und Spaß haben

und vieles mehr heißt es beim 1. Mai Rave der am 30. April und 1. Mai 2017 zum Wiener Maria-Theresien-Platz zwischen die beiden Museen lädt. (Achtung: Ursprünglich war das Event im Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche geplant, doch die Location geändert).

Bei der Open Air Demo dreht sich alles um Das Motto lautet “Gemeinsam sind wir stärker”. D

Pflichttermin am 1. Mai in Wien: Maifest im Prater

Für viele Wienerinnen und Wiener ist klar: Kein 1. Mai ohne einen Besuch beim Maifest im Wiener Prater. Viele Fahrgeschäfte im Vergnügungspark locken mit speziellen Aktionen und Vergünstigungen rund um diesen Tag, für das leibliche Wohl ist bei umfangreichem kulinarischem Angebot im Prater gesorgt – und auf der Kaiserwiese findet ein vielseitiges musikalisches Spektakel mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern statt. Einen Höhepunkt finden die Feierlichkeiten rund um den 1. Mai in Wien beim großen Feuerwerk, das die Gäste Jahr für Jahr verzaubert.

Programm am 1. Mai im Prater von 13:00 bis 22:00 Uhr

13:00 Uhr MRS. SIPI – COUNTRY IS MY ROCK

14:30 Uhr FREEBIRD & THE CHAIN GANG

15:30 Uhr DIE VERWEGENEN

16:30 Uhr LICHTWÄRTS

17:45 Uhr THE JUKE JOINT ROYALS

19:00 Uhr BIRGIT DENK & BAND

20:40 Uhr SOLOzuVIERT

21:50 Uhr GROSSES FEUERWERK

“Mai-Fest” mit Musik im Böhmischen Prater

Es muss nicht immer der Wurstelprater sein: Alle Jahre wieder organisiert der “Kulturverband Böhmischer Prater” ein “1. Mai-Fest” im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Die Festivität für Groß und Klein am Montag, 1. Mai, beginnt um 11.00 Uhr und dauert bis in den Abend. Ein Tipp für Sparsame: Von 13.00 bis 14.00 Uhr gilt bei allen Fahrgeschäften ein einheitlicher Preis. Die freundlichen Schausteller verlangen in dieser Zeit pro Fahrt einen Euro.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Saal “Tivoli” (10., Laaer Wald 30c), wo der Austro-Pop-Musikus Gernot Huber alias “UHRsprung” ab 16.00 Uhr eigene Lieder und Stücke heimischer Stars wie Ambros, Danzer, Fendrich, STS und Ostbahn interpretiert. Der Eintritt ist gratis.

1. Mai Free Open Air im Vienna City Beach Club



“Love and Peace” werden beim 1. Mai Free Open Air 2017 im Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm bei der Neuen Donau zelebriert. “

Grillerei am 1. Mai – in der Ottakringer Brauerei und auf der Donauinsel

Am 1. Mai wird in Wien auch nach Herzenslust gegrillt – und das im großen Rahmen bei zwei Events. Die Ottakringer Brauerei lädt bei freiem Eintritt zu “1. Mai, Grillerei!” und verspricht, ab 15:00 Uhr im Brauwerk die “Fleischeslust” der Besucherinnen und Besucher zu stillen – wobei natürlich auch jede Menge Bier nicht fehlen darf. Mit dabei ist die “Austrian BarbeCREW” und soll für saftige Spareribs und so manch andere Köstlichkeit aus dem Hause Fleischerei Klaghofer sorgen. Am Abend geigen dann Samy Deluxe & DLX BND (Support: Laurin Buser/Wieny) in der Ottakringer Brauerei auf. Mehr zu “1. Mai, Grillerei!”

“Würstelstand statt Mittelstand” hat sich Der Funke auf die Fahnen geschrieben, der seine traditionelle Grillerei zum Ausklang des 1. Mai diesmal auf der Wiener Donauinsel veranstaltet. Das Barbecue findet ebenfalls ab 15:00 Uhr nahe der U2 Donaustadtbrücke statt. Für Speis in Form von Würstel, Fleisch, Grillkäse, Beilagen u.ä. sowie Trank (Bier, Limo) wird gesorgt sein. “Bringt eure Freundinnen und Freunde mit!” so die Veranstalter.

VIENNA.at wünscht viel Spaß beim Feiern am 1. Mai 2017 in Wien!