1. Katzenausstellung der Herzen findet in Wien-Floridsdorf statt

“Zeigt her eure Katzen!” heißt es am Sonntag, dem 1. Oktober 2017, bei der 1. Katzenausstellung der Herzen in der Stöhrgasse in Wien-Floridsdorf. “Da wir keine Freunde des gängigen Ausstellungsbetriebes sind, werden bei unseren Ausstellungen Katzen ausschließlich über Videos und/oder Fotos ihrer Halter vorgestellt. Das bietet euch die Möglichkeit, euren schnurrenden Liebling als die einzigartige Katze vorzustellen, die er/sie nun einmal ist, mit all den Eigenheiten und der ganz persönlichen Geschichte, die euren Stubentiger ausmachen,” erklären die Veranstalter der 1. Katzenausstellung der Herzen auf Facebook, worum es ihnen geht.

Die Teilnehmer werden aufgerufen, das Publikum mit tollen Videos und Fotos und der Geschichte der eigenen Katze zu begeistern, auf dass man seine Gewinnchancen steigere. Jeder Teilnehmer erhält bis zu fünf Minuten Zeit, um seine Katze vorzustellen, bevor er sich am Ende der Abstimmung der Besucher stellt, die für ihre Lieblingskatze voten können.

Mehr zur 1. Katzenausstellung der Herzen lesen Sie hier.