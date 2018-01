1.505 Babys: Historischer Geburtenrekord im Goldenen Kreuz in Wien

Plegedirektorin Mag. Heidemarie Dunkler-Zotter (ganz links) Ärztlicher Direktor Univ.-Prof. Dr. Fritz Nagele (ganz rechts) und die stolzen Eltern (Mitte) - © Goldenes Kreuz Privatklinik BetriebsGmbH

Das Goldene Kreuz am Wiener Alsergrund verfügt über die größte private Geburtenabteilung in ganz Österreich und kann dabei auf fast 100 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das erste Baby wurde am 12. Mai 1921 im Goldenen Kreuz geboren, mittlerweile sind es insgesamt fast 70.000 Kinder seit Gründung der Klinik.